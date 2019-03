Kpi?! Lubnauer: polityka PiS idzie w kierunku Rosji

Maria Błaszczyk 7.3.19 9:47

Komu najbardziej zależy na rozbiciu Unii?

Ano, panu prezydentowi Putinowi.

Gdziekolwiek się nie popatrzy na siły grające na rozbicie Unii - czy na pana prezydenta Trumpa z jego dzieki Putinowi wygranymi wyborami, czy na powiązania Brexitowców, czy na interesy Fideszu, czy na finansowanie madame Le Pen, czy na kontakty i sympatie ludzi Wildersa - wszędzie tam siedzi pan Putin.

Polska polityka w ostatnich trzech latach jest ewidentnie na rękę Putinowi. Niszczenie Unii (ja już nawet pomijam brak współpracy; nawet na poziomie medialnym niechęć do pana Timmermannsa czy Junckera jest nieporównanie większa niż do krwawego dyktatora Putina, wystarczy przejrzeć prorządową prasę i porównać liczbę publikacji).

To również dzięki rosyjskim nagraniom od Sowy PiS wygrał.

Wybitnie prorosyjską polityką jest rozbieranie wiatraków i stawianie na węgiel - to nasze złotówki finansują separatystów w Ukrainie czy farmy troli do siania propagandy w internecie (jeszcze żeby był to naprawdę rosyjski węgiel, ale tego nikt nie kontroluje - to może też być w części węgiel kradziony z Donbasu).

Prasa w Europie i Polsce opisywała rozliczne i udokumentowane powiązania z rosyjską agenturą ludzi pana byłego ministra Macierewicza i przedziwne jego posunięcia związane ze stosunkami z naszymi partnerami w NATO. Do tego - zaproszenie do Obrony Terytorialnej organizacji zupełenie jawnie popierającej stronę rosyjską w wojnie rosyjsko-ukraińskiej (Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2039). Niesamowite i systematyczne rozbrojenie polskiej armii, pozbawienie jej dowództwa - to naprawdę może napawac niepokojem.

Mamy przyjazny kurs względem ważnego militarnego partnera Rosji, Białorusi (zbliżenie firmowane przez pana byłego ministra Waszczykowskiego, poświęcenie na rzecz dobrych stosunków telewizji Bielsat), duże nasilenie antyukraińskich elementów, koncentracja na Wołyniu, zaognianie stosunków przez mówienie Ukraińców, jakich bohaterów narodowych mają czcić, zupełnie pomijając kontekst historyczny, fatalna nowelizacja ustawy o IPN, napisana pod dyktando proklemlowskich lobbystów, zdecydowne osłabienie zabiegów zarówno o stosunki dobrosąsiedzkie jak i o pomoc wobec agresji rosyjskiej.

Do tego wszystko dochodzi wspieranie antyuchodźczej narracji rozpowszechnianej przez rosyjskie służby-trolle internetowe przez nasze władze, co dodatkowo sprzyja izolacji Polski od krajów zachodnich.