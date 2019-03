Kpi?! Biedroń żąda od abp Gądeckiego... rezygnacji z funkcji przewodniczącego KEP

MarianCh 19.3.19 16:49

Konstanty Ildefons Gałczyński





Ballada o trzęsących się portkach



Posłuchajcie, o dziatki,

bardzo ślicznej balladki:



Był sobie pewien pan,

na twarzy kwaśny i wklęsły,

miał portek z piętnaście par

(a może szesnaście)

i wszystkie mu się trzęsły:



włoży szare: jak w febrze;

włoży granatowe: też;

od ślubu: jeszcze lepsze!

marengo: wzdłuż i wszerz.



Krótko mówiąc, w którekolwiek portki

kończyny dolne wtykał,

to trzęsły mu się one

jak nie przymierzając osika.



w ten sposób, przez trzęsienie,

pan żywot miał bardzo lichy,

bo wszędzie, gdzie wszedł, zdziwienie,

a potem śmichy i chichy.



W końcu babcia czy ciocia,

już nie pamiętam kto,

powiedziała do tego pana:

"Chłopcze, ty uschniesz, bo



nad portek sprawą przedziwną

wylałeś trzy morza łez,

a znowu nie jest tak zimno,

więc spróbuj chodzić bez.



Toć są materiały urocze.

Toć są, kochanie. Toć.

Ty kup sobie jakiś szlafroczek

i w tym szlafroczku chodź;



lub od razu na zadek

kup sobie spódnic troszkę,

a na wszelki wypadek

parasolkę. I broszkę;



też innych rzeczy mnóstwo,

kociackie ochędóstwo,



rzęsy z drutu, najlony -

i już będziesz urządzony,

a wąsy sobie wyskub.

I tak wyglądasz jak biskup".



Kupił pan sobie szlafroczek,

chodził w szlafroczku roczek,

ale tylko w ciemności,

bo i szlafrok trząsł mu się cości;



a portki schowane w kredensie

też się nie zrzekły tych trzęsień;

trzęsło się całe mieszkanko,

kanapy i futryny,

bo to był dom melancho i bardzo cyko ryjny.



Tutaj się kończy ballada

o portkach się trzęsących,

z ballndy morał gada,

morał następujący.



GDY WIEJE WIATR HISTORII,

LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM

ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST

TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM.