Kozłowska znów na terenie Unii Europejskiej! Do Brukseli zaprosił ją... Verhofstadt

To już po prostu czysta kpina. Ludmiła Kozłowska, która została wydalona z Unii Europejskiej na Ukrainę po tym, jak do System Informacji Schengen wpisały ją polskie służby, ponownie przyleci do UE. Tym razem do Brukseli zaprosił ją… europoseł Guy Verhofstadt, który znany jest chyba wszystkim Polakom.