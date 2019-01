Kozieradka - zatrzyma łysienie, ochroni serce i kości

Kozieradka obniża też poziom cholesterolu we krwi. Nasiona kozieradki przyczyniają się do obniżenia stężenia całkowitego cholesterolu, "złego" cholesterolu LDL, trójglicerydów i VLDL - lipoprotein o bardzo małej gęstości. Wszystko dzięki saponinom steroidowym, które nasilają metabolizm cholesterolu i jego przemianę w wątrobie do kwasów żółciowych, których wydalanie stymulują. Jednocześnie saponiny opóźniają wchłanianie związków tłuszczowych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju miażdżycy i związanych z nią chorób serca, m.in. choroby wieńcowej. Właściwości przeciwmiażdżycowe wykazuje także zawarta w nasionach niacyna.