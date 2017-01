Kozieradka - zatrzyma łysienie, ochroni serce i kości

reklama

Kozieradka wykazuje działanie uszczelniające ścianki naczyń krwionośnych i pobudzające czynności krwiotwórcze szpiku kostnego.

Nasiona kozieradki wywierają także pozytywny wpływ niemalże na cały układ pokarmowy:

Mogą leczyć: - wrzody żołądka; -problemy trawienne; - zaparcia; - pasożyty przewodu pokarmowego; - hemoroidy; - rak jelita grubego. Nasiona kozieradki mogą też chronić wątrobę.

Kozieradka obniża też poziom cholesterolu we krwi. Nasiona kozieradki przyczyniają się do obniżenia stężenia całkowitego cholesterolu, "złego" cholesterolu LDL, trójglicerydów i VLDL - lipoprotein o bardzo małej gęstości. Wszystko dzięki saponinom steroidowym, które nasilają metabolizm cholesterolu i jego przemianę w wątrobie do kwasów żółciowych, których wydalanie stymulują. Jednocześnie saponiny opóźniają wchłanianie związków tłuszczowych. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko rozwoju miażdżycy i związanych z nią chorób serca, m.in. choroby wieńcowej. Właściwości przeciwmiażdżycowe wykazuje także zawarta w nasionach niacyna.

Kozieradka na wzmocnienie kości:

150 g kozieradki

30 g rzepiku

20 g korzenia żywokostu

20 g rdestu ptasiego

20 g kłącza perzu

10 g pokrzywy

10 g tymianku

Zemleć zioła na proszek, dodać do 1 kg miodu i dokładnie wymieszać. Zażywać po 1 łyżce stołowej rano i wieczorem. Można popić niewielką ilością przegotowanej wody.

Kozieradka na wzmocnienie włosów:

1 łyżkę nasion kozieradki zagotować w 2 szklankach wody, dodać 2 czubate łyżki pokrzywy i zostawić pod przykryciem na 2–3 godziny. Ciepłym odwarem kilkakrotnie płukać włosy.

Aby przyśpieszyć efekt, można dodatkowo zmielone nasiona wymieszać w równych proporcjach z pokrzywą, skrzypem i miodem. Zażywać każdego ranka przez 28 dni. Włosy będą lśniące i mocniejsze, zdecydowanie wzmocnią się paznokcie i poprawi cera.

18.01.2017, 9:10