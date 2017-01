Kownacki: Zmiany w ordynacji wyborczej zlikwidują patologie

reklama

Fot. Youtube reklama

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w TVN24 wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki mówił o zmianie ordynacji wyborczej dotyczącej wyborów samorządowych.

Jak stwierdził, zmiana ordynacji może zapobiec sytuacjom patologicznym:

"Zmiany w ordynacji wyborczej były przez nas zapowiadane już w trakcie kampanii i wcześniej. Chcemy uniknąć sytuacji patologicznych, jakie miały miejsce w trakcie poprzednich wyborów samorządowych, gdzie są duże wątpliwości co do legalności i uczciwości tych wyborów. Warto byłoby to poprawić".

Jak zauważył, wprowadzenie zasady dwóch kadencji na szczeblu samorządowym może przynieść korzyści:

„W Konstytucji jest zapisane, że prezydent może być tylko dwukrotnie wybrany na nową kadencję i to pewien standard demokratyczny po to, żeby uniemożliwić tworzenie różnego lokalnych czy państwowych układów, które narzucałyby w sposób nieformalny takie autorytarne rządy i to standard demokracji. Podobnie jest w przypadku prezydentów czy wójtów mniejszych miast lub burmistrzów. One często trwają 20 lat i więcej. Najczęściej burmistrz zna się z najważniejszymi biznesmenami czy osobami pełniącymi ważne funkcje w instytucjach państwowych i oni przez ten układ przez 20-30 lat funkcjonują. Później trudno przebić się lokalnemu biznesmenowi, którzy zaczyna”.

emde/300polityka.pl

16.01.2017, 9:10