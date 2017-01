Kownacki: Wojska NATO w Polsce to sukces Macierewicza

reklama

Jak stwierdził wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki, przybycie amerykańskich wojsk do Polski to ogromny sukces MON i Antoniego Macierewicza.

Jak powiedział Kownacki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w "Jeden na jeden":

"[Obrazki z Żagania] na pewno zabolały Władimira Putina i tych, którzy mieli złe i niecne zamiary względem Polski, państw bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej. Na pewno to ogromny sukces PiS. Trzeba to jasno powiedzieć: personalny sukces Antoniego Macierewicza".

Wiceminister powiedział wprost, że Rosja pod przywództwem Władimira Putina jest zagrożeniem dla Polski:

„Trzeba to sobie jasno powiedzieć, że to zagrożenie, które może być kierowane wobec Polski to Rosja pod takim, a nie innym kierownictwem i obecność państw sojuszniczych, wojsk NATO-owskich, a w szczególności wojsk amerykańskich powoduje, że ten potencjalny agresor kilka razy się zastanowi, zanim zdecyduje się podjąć jakiekolwiek działania”.

Mówiąc o przyszłym prezydencie USA Donaldzie Trumpie, Kownacki stwierdził, że jest to pragramtyczny polityk:

"Donald Trump mówi dokładnie to samo. Jest bardzo pragmatycznym politykiem, który wie, na co stać Rosję. Rozumie, jaka Rosja jest i będzie stawiał bardzo jasno warunki temu swojemu przeciwnikowi i mówi jasno o tym, jaka jest rola NATO, państw sojuszniczych i mówi jasno, co jest najważniejsze: chcemy wzajemności".

