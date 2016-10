Kownacki: To kompromitacja Francuzów

reklama

Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki odniósł się do sprawy kontraktu na Caracale. Zdaniem Kownackiego to raczej Francuzi skompromitowali się tą sprawą.

Kownacki w "Jeden na Jeden" w TVP INFO mówił o zachowaniu polityków opozycji w sprawie Caracali, którym był zszokowany:

"Jestem zszokowany tym, że polscy parlamentarzyści opłacani przez polskich podatników zachowują się jak marny kauzyperda francuskiego koncernu. To co oni mówią, może znakomicie posłużyć w procesie. Mogą być znakomitymi świadkami po stronie francuskiej. To są politycy, którzy mają bronić państwa polskiego bez względu na to, jak oceniają ten rząd. A nie gwarantować, aby firma francuska dostała odszkodowanie".

Jak dodawał, zachowanie opozycji może mieć określone podstawy:

"Wszyscy wiemy, że są politycy PO, którzy wcześniej pracowali w Airbus, którzy byli związani z tym koncernem"

Wiceminister odniósł się też do doniesień o ewentualnych postulatach ze strony Francuzów dotyczących odszkodowania:

"W tej sprawie to my możemy wytoczyć powództwo. W naszej ocenie to strona francuska przez ostatnie 10 miesięcy negocjowała w złej wierze zwodząc nas. [Mamy] Takie dokumenty, one mogą zostać przedstawione przed sądem. Jestem spokojny. Rozbieżność co do kwot sięgała miliardów złotych".

Jak stwierdził, cała sprawa skompromitowała raczej stronę francuską:

„To kompromitacja i pokaz klasy Francuzów niż jakakolwiek wojna dyplomatyczna. To strona francuska zapraszała nas oficjalnie, teraz wypraszają. Można było znaleźć inna formę. Ale to są ludzie, którzy uczyli się jeść od nas widelcem parę wieków temu. Być może w taki sposób teraz się zachowują. To oczywista historia…Henryk Walezy, zapraszam do poczytania To trochę kompromituje stronę francuską. Dla nas niewielka strata”.

Kownacki zasugerował też, że będzie to miało wpływ na rozmowy o kontraktach morskich:

"Mieliśmy mieć na tych targach poważne rozmowy w sprawie jednej ze stoczni francuskich, w sprawie produkcji okrętów nawodnych i podwodnych. Byli także inni konkurenci, być może teraz będzie łatwiej podjąć decyzje w tej sytuacji".

daug

12.10.2016, 8:10