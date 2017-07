Kownacki: Przywróciliśmy normalność. To była sprawa honoru!

„Hańbą było to co stało się po 10 kwietnia 2010 roku. To była sprawa honoru. Było oczywistym, że flota dla najważniejszych osób w państwie musi być odbudowana. Mają to być samoloty nowoczesne, serwisowane w Polsce pod pełną kontrolą” - mówił w TVP Info wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki w TVP Info, komentując przylot do Polski nowego samolotu dla VIP-ów.