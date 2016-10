Kownacki o ekshumacjach: Ten spór powinien być rozwiązany kilka lat temu

reklama

reklama

W porannej audycji "Śniadanie w Radiu ZET" wzięli udział: wiceszef MON, Bartosz Kownacki, szef BBN, Paweł Soloch oraz posłowie opozycji: Marek Sawicki, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Sławomir Neumann i Agnieszka Ścigaj.

Dyskusja polityków dotyczyła najważniejszych tematów minionego tygodnia i była bardzo ostra. Dyskutowano m.in. o ekshumacjach i odszkodowaniach dla rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

Sekretarz stanu w MON, komentując sprawę ekshumacji tłumaczył, że ten spór powinien zostać rozwiązany już kilka lat temu:

"Te sekcje zostały przeprowadzone w sposób nierzetelny. Wracamy do tematu, który powinien zostać zamknięty kilka lat temu".

Wiceminister Bartosz Kownacki podkreślił, że zdarzają się przypadki, gdy rodzina ofiary katastrofy nie chce ekshumacji zmarłego, jednak prokurator mimo to musi wykonać tego rodzaju czynności.

Sławomir Neumann z PO zarzucił Kownackiemu "mijanie się z prawdą".

"Dla mnie podłością jest zmuszanie rodzin do takiej traumy"- powiedział poseł opozycji.

Wiceminister obrony został zapytany przez prowadzącą, Beatę Lubecką o odszkodowania dla ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziennikarka Radia Zet, mówiąc o Beacie Gosiewskiej, przytoczyła także sytuację wdowy po oficerze BOR, który również zginął w tej katastrofie. Żonie funkcjonariusza BOR odmówiono odszkodowania. Kownacki przypomniał, że była to decyzja MSW, w dodatku w czasach rządów PO:

"Platforma uznała, że tej pani się nie należy renta. Każda rodzina ma prawo wystąpić o takie odszkodowanie. Gdyby to był lot cywilny to rodziny miałyby prawo do daleko wyższych odszkodowań."

Politycy dyskutowali również o wypowiedzi szefa MON, Antoniego Macierewicza o Mistralach i tego, jak reagowali na nią czołowi polscy politycy, m.in. prezydent Andrzej Duda.

"Po raz pierwszy prezydent zachował się na poziomie, tak jak powinien zachować(...)Pokazał, że głupstwa opowiadane z trybuny sejmowej przez ministra Macierewicza o sprzedaży dwóch wartych półtora miliarda dolarów Mistrali przez Egipt za dolara do Rosji były wyssanymi z palca głupstwami"-przekonywał Sławomir Neumann. Paweł Soloch i Bartosz Kownacki odpowiadali, że prezydent ma prawo mieć swoje zdanie. Wiceszef MON zapewnił, że współpraca prezydenta z rządem jest bardzo dobra.

ajk/300Polityka, Radio Zet, Fronda.pl

30.10.2016, 14:25