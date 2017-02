Kownacki do PO: Macie krew 96 osób na rękach!

reklama

Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej, przedstawił dziś w Sejmie informację na temat wykorzystywania samolotów wojskowych CASA do celów prywatnych przez premier Beatę Szydło. Informacja ta podana została na wniosek klubu PO.

„Platforma Obywatelska w sprawie transportu najważniejszych osób w państwie ma jedno szczególne prawo, jeden szczególny obowiązek – milczeć. Poziom kłamstwa i hipokryzji polityków PO w tej sprawie jest gigantyczny. Otóż nie jest prawdą, że premier Szydło wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych. Nie jest prawdą to wszystko, co rozpowszechniacie w mediach. Że rzekomo premier 50 razy leciała wojskowym samolotem CASA do Krakowa. To jak z żartem o radiu Erewań. Tak to prawda, tylko nie CASA, a droższym embraerem, Nie 50 a 200. Nie do Krakowa, ale do Gdańska. I nie Szydło, ale Tusk. Premier przysługuje status HEAD. To nie jest wybór, ani widzimisię premier Szydło. To wynika ze względów bezpieczeństwa. Ta instrukcja została przyjęta w 2013 przez ministra Siemoniaka. To PO kupiła w 2012 pięć salonek VIP do samolotów CASA. Po co kupiliście te salonki? Kto miał nimi latać, skoro teraz to kwestionujecie?” – mówił wiceminister.

Dodał także:

„Na całym świecie się to odbywa, a wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew 96 osób na rękach, bo robiliście ten chocholi taniec przez ostatnie kilka lat. Pamiętamy co wydarzyło się w Brukseli, co wydarzyło się w Smoleńsku.”

Fragment przemówienie Kownackiego warto zobaczyć na własne oczy:

👏👏👏👏

- To co zrobił dzisiaj w Sejmie Bartosz Kownacki z Platformą Obywatelską to istny majstersztyk

Polecam pic.twitter.com/6aKXhYAUkg — PikuśPOL (@pikus_pol) 23 lutego 2017

23.02.2017, 14:20