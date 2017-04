Kowalski o Macronie: 'F**t będzie Polskę straszył, żabojad jeden!' Przesadził?

reklama

Po ostatniej wypowiedzi kandydata na prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, Marianowi Kowalskiemu najwyraźniej puściły nerwy...

Były kandydat na prezydenta Polski dał temu upust w prowadzonym wspólnie z pastorem Chojeckim kanale "Idź pod prąd" na Youtube. Najpierw Kowalski celowo przekręca nazwisko francuskiego centrysty, następnie dostaje się także obecnemu prezydentowi Francji, François Hollande’owi (Marian Kowalski nazywa go "parówą")oraz przywódcy tego państwa w latach 1995-2007, Jacques’owi Chiracowi.

"A jakie to panie Makarą naruszamy zasady unijne? Kolejny piep***** żabojad, który chce być prezydentem Francji i ma złe zdanie. Gdzie wy macie forsę? Macie największy dług w całej Unii Europejskiej parówy i patafiany piep*****, chociaż zalaliście cały świat swoimi samochodami, winami i śmierdzącymi serami. Jedyne co sprowadziliście to ludzi, którym się nie chce pracować"- krzyczał Marian Kowalski. Jak dodał, we Francji strach już wyjść z domu, a "jeszcze taki fi** rybny, żabojad jeden będzie Polskę straszył. Nie strasz, nie strasz, bo się zes****! Makarą jeden…"

Przesadził? Sami oceńcie...

kbk/youtube, Fronda.pl

30.04.2017, 19:37