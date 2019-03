Kotlety kresowe - na piątek idealne

Dziś przepis na kotlety ruskie, które będą świetną alternatywa dla tradycyjnych pierogów ruskich. Idealnie sprawdzą się na szybki obiad, do tego tani i łatwy do zrobienia. Kotleciki są obłędne w smaku, więc radzę zrobić więcej ponieważ szybko znikają.

Ugotowane ziemniaki, ostudzić i przecisnąć przez praskę. Ser pokruszyć, dodać do ziemniaków. Cebulę pokroić w kostkę, zeszklić na oleju. Do ziemniaków dodać ser, cebulę i doprawić do smaku solą i dużą ilością pieprzu. Całość dokładnie wymieszać. Gdyby masa byłaby zbyt rzadka, dosypać trochę bułki tartej. Z masy uformować kotlety i panierować w bułce tartej. Na patelni rozgrzać tłuszcz i smażymy z obu stron na złoty kolor.