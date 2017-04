Kostrzewa-Zorbas: Le Pen nie zostanie prezydentem Francji

reklama

Doktor Grzegorz Kostrzewa-Zorbas ocenia, że Marine Le Pen nie ma praktycznie żadnych szans na wygraną w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. Jednocześnie stwierdza, że prezydentura Emmanuela Macrona może być niepewna.

Jak stwierdził Kostrzewa-Zorbas na antenie Telewizji Republika:

"Zgadzam się z tym, że niepewna może być prezydentura Macrona, prezydentura praktycznie nieunikniona. Macron może przekształcić swoją partię w poważną siłę, jeżeli ta atrakcyjność, którą pokazał w wyborach, przełoży się na atrakcyjność partyjnej zbiorowości. Mając poparcie w parlamencie, mocne poparcie ze strony państw Unii i jej organów władzy KE, Macron może wprowadzić konieczne i ważne reformy we Francji" - stwierdził Kostrzewa Zorbas.

Jak dodawał, szanse Marine Le Pen ocenia na iluzoryczne:

"Marine Le Pen nigdy nie zostanie prezydentem Francji, nie ma tam elektoratu większościowego opowiadającego się za taką linią polityczno-ideową" - mówił.

Według analizy politologa dopiero po jakimś czasie okaże się, jaka będzie prezydentura Macrona:

"Nie wiadomo, jaka będzie prezydentura Macrona,a poważna podstawa do prognoz powstanie po wyborach parlamentarnych we Francji. Gdy okaże się, że Macron wprowadzi wielką siłę do parlamentu, czy porozumie się, czy stworzy koalicję, czy powstanie sprawna maszyna do rządzenia Francją, to zobaczymy efekty w ciągu kilku miesięcy, ale skreślenie go z góry jest nieuzasadnione".

daug/Telewizja Republika

24.04.2017, 17:10