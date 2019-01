Kosiniak-Kamysz zdecydowanym liderem totalnej opozycji? Posłowie PO są zgodni

"Bardzo dobrze życzę Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi (…). Pracowaliśmy razem w rządzie, lubimy się i jestem pod wrażeniem, jak rozwija się jego kariera" - mówił poseł PO Tomasz Siemoniak, komentując sondaże wskazujące na wysokie zaufanie do lidera PSL.

"On ma przed sobą bardzo dużą przyszłość, ale dziś mamy do czynienia z taką sytuacją, w której wrzutka za wrzutką i obsługuje wszystkie funkcje. To nie jest prawdziwe" - komentował.