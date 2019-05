Kosiniak - Kamysz: Tusk zmobilizował elektorat, tylko że nie nasz

- Myślę, że miał dobre intencje, by wspierać tych, którzy chcą być w centrum Europy. To nie jest wina Donalda Tuska ten wynik wyborczy – tłumaczy lider PSL

– Pewien etap za nami. Koalicja Europejska była powołana na wybory europejskie (...) My plan wykonaliśmy. Mamy trzech europosłów, to są najważniejsi politycy PSL-u. Satysfakcji wielkiej nie ma, no bo wynik nie taki, jakiego byśmy chcieli. Szczególnie dystans do zwycięzców zbyt duży. Co zrobimy? Najpierw konsultacje. W czerwcu podejmiemy decyzję – wyjaśnia