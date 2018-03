Kosiniak-Kamysz: Oto nasze 500 Plus

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL zaprezentował dzisiaj program na tegoroczne wybory samorządowe oraz przyszłoroczne, parlamentarne.

"Emerytura bez podatku to nasze 500+, ja to mówię wprost. Będziemy z tym programem szli o do wyborów samorządowych, i parlamentarnych ponieważ to kluczowa zmian dla wielu mieszkańców wspólnoty samorządowych, gmin, powiatu czy województwa"-powiedział polityk w wywiadzie na antenie Radia Plus. Zdaniem szefa PSL, w tym momencie wdrożenie tego projektu jest niemożliwe. Jak przyznał Kosiniak-Kamysz, może się to udać dopiero po zmianie sił w parlamencie.

"Dzisiaj większość parlamentarna odrzuciła ten projekt. My nie składamy broni, będziemy składali ten projekt jako obywatelski, teraz zawiązujemy komitet obywatelski, ustawodawczy, który będzie zbierał podpisy pod tą ustawą"-zapowiedział polityk. Jak dodał, od wprowadzenia tego postulatu uzależnia wejście jego ugrupowania do jakiejkolwiek koalicji (tak jakby ktoś poważny chciał wejść w jakąkolwiek koalicję ze skompromitowanym PSL.

"Po prostu to nasz sztandarowy program, który zmienia jakość życia milionów emerytów i rencistów w Polsce"- ocenił.

yenn/Radio Plus, 300polityka.pl, Fronda.pl