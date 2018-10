Kosiniak-Kamysz: 'Nie znam Falenty'. Faktury kampanijne trafiły do ministerstwa

Biznesmen wczoraj odpowiedział na wpis na Twitterze byłego wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który, powołując się na zeznania kelnerów, napisał, że Marek Falenta mówił o swoich bliskich relacjach z PiS. Odnosząc się do twitta Piechocińskiego, Falenta napisał, że bliżej niż z PiS był z PSL- Waldemarem Pawlakiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Firma Falenty, Lead Bullet miała prowadzić kampanię wyborczą tego ostatniego w internecie. Według relacji biznesmena, wszystko odbwało się za pieniądze Ministerstwa Rolnictwa, w dodatku za pośrednictwem Jana Burego. Lead Bullet miała pomóc Władysłowi Kosiniakowi-Kamyszowi wejść do Parlamentu Europejskiego.

"O tej firmie wiem tyle, że to jedni z lepszych specjalistów na rynku od pozycjonowania stron w internecie. Rekomendował mi ich mój sztab wyborczy w kampanii do europarlamentu. Nieprawdą jest, że firma tworzyła moją kampanię internetową – zajmowała się wyłącznie pozycjonowaniem strony w sieci. Za wszystko zapłacił komitet wyborczy. Wszystkie rozliczenia wykazaliśmy w sprawozdaniu finansowym do Państwowej Komisji Wyborczej"-przekonywał w odpowiedzi na ten wpis lider PSL w rozmowie z TVP Info.