Kosiniak-Kamysz: Koalicji z Platformą i SLD nie będzie. To był nieudany eksperyment

Przypominam, że w UE od Traktatu z Mastricht jest organizowana według Manifestu z Ventotene - trockisty Spinellego. Poczytajcie główne założenie traktatu, a zrozumiecie polityczną i gosp. stronę UE. To samo jest z polit. gender mainstreaming (potocznie zw. równościową) - wpr. Traktatem Amsterdamskim z 97 r. Celem gender mainstreaming jest obalenie tożsamości płciowej, bo ta jest podstawą wszystkich innych, a jej obalenie prowadzi do zatracenia możliwości przez jednostkę do obiektywnej weryfikacji otaczającej rzeczywistości, a to jest niezb., by przepchnąć federal. UE bez oporu ludzi. UE musi się sfederalizować jak najszybciej (data podana przez Schulza to 2025 r.), bo elity europejskie są świadome nadch. kryzys - od dziesięcioleci Europa jest bankrutem, tzn. nie wytwarza dóbr, które konsumuje. Ten dobrobyt jest podtrzymywany przez pracujących Azjatów - głównie Chińczyków. Jeśli oni odmówią, to czeka nas tragedia, bunt i na tę okol. musi być stw. aparat terroru - zlikw. armie UE, stworzona armia UE i zlikwidowane państwa narodowe. Ważną rolę odgrywa tu też masowa imigracja z Afryki i Bliskiego Wschodu. Więcej o tym i procesie deindustrializacji jest tu: historiasztuki.com.pl/strony/024-00-02-DEINDUSTRIALIZACJA.html , Manifest z Ventotene: historiasztuki.com.pl/strony/021-12-00-ANTYKULTURA-SYSTEM.html#1 , GENDER: historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mag42 , NOWA WĘDRÓWKA LUDÓW historiasztuki.com.pl/025-00-06-WEDROWKA-LUDOW.php