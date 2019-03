Kosiniak-Kamysz: Homodeprawacja? Och, byleby nie przed wyborami!!!

M. 13.3.19 12:15

Nie lubie sie chwalic, ale bylem mistrzem polskiej ortografii w pewnym wojewodztwie. Jesli czepiasz sie braku polskich znakow (co juz pare razy tlumaczylem i nie mam ochoty sie powtarzac), to kiepskie masz argumenty ... Jesli sa to jedyne argumenty, to wracaj do zamiatania, bo fajrant sie skoñczyl ...