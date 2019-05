Kosiniak - Kamysz bił brawo Jażdżewskiemu. Teraz protestuje przeciw obrażaniu Kościoła

Jozin z Bazin 5.5.19 13:18

Krótko, to szmaciarz, jak cała ta banda lewaków, peowców, i całej tej menażerii pseudo-polaków!!!

Kiedyś PSL było gwarantem, że wieś pozostanie wierna Bogu i Ojczyźnie, ale to co wyprawiają dziś, to ludzkie pojęcie przechodzi, oby zniknęli ze sceny politycznej, szmaciarze, warchoły!!!