Kościół w Niemczech na egzystencjalnym zakręcie?

Tymczasem w liście otwartym do kard. Reinharda Marxa, zamieszczonym na łamach dziennika "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", dziewięcioro księży teologów i katolików świeckich wezwało do reform w Kościele, które przewodniczący niemieckiego episkopatu miałby przedstawić podczas zwołanego przez Papieża na koniec lutego w Watykanie spotkania w sprawie ochrony nieletnich przed nadużyciami seksualnymi w Kościele. Autorzy listu zażądali otwarcia „nowej karty w moralności seksualnej", w tym „rozsądnej i sprawiedliwej oceny homoseksualizmu", a także zniesienia celibatu dla księży diecezjalnych i wprowadzenia kapłaństwa kobiet. List podpisali m.in. jezuici Ansgar Wucherpfennig - rektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem oraz Klaus Mertes - dyrektor gimnazjum św. Błażeja w Schwarzwaldzie.

List dziewięciorga teologów i świeckich ostro skrytykował kard. Gerhard Ludwig Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary na łamach dziennika Die Tagespost ocenił go jako „atak na jedność Kościoła“, a autorów nazwał „męskim związkiem klerykalnym", który przy okazji skandalu nadużyć próbuje przeforsować od dawna zaplanowaną agendę. Zarzucił im, że nie podali „sprawdzalnych empirycznie i logicznie uzasadnionych twierdzeń", bowiem ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku w Niemczech raport o nadużyciach seksualnych osób nieletnich przez duchownych nie może być wykorzystywany do żądania zniesienia celibatu, wprowadzenia kapłaństwa kobiet lub desakramentalizacji urzędu apostolskiego i przekształcenia go w zawód religijno-społeczny. Zdaniem kard. Müllera największą „porażką" Kościoła w Niemczech jest dziś przekonanie, że nauczanie apostołów i Kościoła są przestarzałe, a Kościół można ocalić tylko wtedy, gdy dostosuje się go do „współczesnego świata”.