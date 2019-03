,,Kościół'' Norwegii wybrał diabła. Poparł aborcję

Około 70 proc. Norwegów jest zarejestrowanych w państwowym ,,Kościele'' Norwegii. To protestancka organizacja, która w XX wieku weszła na drogę bardzo szybkiej i radykalnej apostazji. Jeszcze po II wojnie światowej ,,Kościół'' Norwegii był jednoznacznie przeciwny mordowaniu dzieci nienarodzonych. Norwescy luteranie rozumieli, że odbieranie życia dzieciom w łonach matek jest i musi zawsze być nieakceptowalnym złem. To się jednak zmieniło. Przedstawiciele ,,Kościoła'' Norwegii dali się wmanewrować liberalnemu myśleniu do tego stopnia, że odrzucili Jezusa Chrystusa i stanęli po stronie szatana.