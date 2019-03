Korwin wcale się z tym nie kryje! 'Chciałbym, by pan Putin był prezydentem Polski, bo się go boją'

JKM: "Nie wiem czemu się pan Putin nie podoba. JA BYM CHCIAŁ ABY POLSKIM PREZYDENTEM BYŁ PAN PUTIN"😱



Nie to nie jest żaden montaż, to nie jest żadna manipulacja, Janusz naprawdę to powiedział.



Jak narodowcy łączą takie słowa z hasłami o Wielkiej Polsce to ja nie wiem🤦‍♂️ pic.twitter.com/s4MZ8GBaQa