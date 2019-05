Korwin-Piotrowska edukuje 'nieuków' i... manipuluje: Tęcza była symbolem chrześcijańskim. PiS to zmienił?

"Chciałam tylko pewnym nieukom wytłumaczyć, ze TĘCZA to do niedawna, bo jak widać PiS to zmienił, była symbolem chrześcijańskim, normalnym atrybutem, który nikogo nie szokował" - pisze dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska w mediach społecznościowych.



"Chciałam tylko pewnym nieukom wytłumaczyć, ze TĘCZA to do niedawna, bo jak widać PiS to zmienił, była symbolem chrześcijańskim, normalnym atrybutem, który nikogo nie szokował. Przeciwnie. Radzę wejść do Wikipedii czy coś. Poczytać literki. Bo się ośmieszamy w wyniku nieuctwa i głupoty oraz złych emocji, po całości... Tęcza to symbol przymierza Boga i ludzi oraz obietnica miłosierdzia. Jakby ktoś literek nie doczytał."- tak Karolina Korwin-Piotrowska skomentowała coraz liczniejsze przykłady profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, której postępowi "wolnościowcy" dodają aureolę koloru tęczy.