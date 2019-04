Korwin na konwencji bije w PiS! 'To oni wciągnęli nas do UE!!!'

"PiS, PO - jedno zło. To PiS wciągnęło nas do UE. (...) To dzięki podpisowi śp. Lecha Kaczyńskiego utraciliśmy niepodległość i prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim"- mówił Janusz Korwin-Mikke podczas dzisiejszej konwencji Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Konfederacja zaprezentowała kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz podstawowe założenia programowe.

Jedynkami na jej listach wyborczych będą: Krzysztof Bosak w Warszawie, Kaja Godek na Mazowszu, Grzegorz Braun na Podkarpaciu, Piotr Liroy-Marzec w Wielkopolsce, Robert Winnicki na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Jacek Wilk na Śląsku, Sławomir Mentzen w Pomorskiem, Krzysztof Drozdowski w Kujawsko-Pomorskiem, Waldemar Utecht w Łódzkiem, Krzysztof Tuduj w Zachodniopomorskiem i w Lubuskiem, Robert Iwaszkiewicz na Dolnym Śląsku i w Opolskiem, Konrad Berkowicz w Małopolsce i w Świętokrzyskiem oraz Witold Tumanowicz w Lubelskiem. Janusz Korwin-Mikke wystartuje z 10. miejsca na Dolnym Śląsku i w województwie opolskim, natomiast Marek Jakubiak będzie "dziesiątką" w stolicy.

"Idziemy zabezpieczyć wartości, których nikt nie zabezpiecza i których nikt z obecnie rządzących nie zabezpieczy/;-podkreślała prezes Fundacji Życie i Rodzina, Kaja Godek. Jak przekonywała, celem Konfederacji jest to, aby "już żadne dziecko w Polsce nie leżało godzinami po aborcji i nie konało w męczarniach, żebyśmy chronili życie każdego człowieka niezależnie od tego, czy jest zdrowy czy chory, mały czy duży".

"Jesteśmy także po to, żeby zabezpieczyć Polskę przed inwazją lobby homoseksualnego, które ma swoje przyczółki w Brukseli i ma przychylność europejskich urzędników i europejskich mocarstw"-mówiła Kaja Godek.

Z kolei lider partii Wolność ostro uderzał w Prawo i Sprawiedliwość. W ocenie Korwin-Mikkego, PiS gra "dobrego glinę" i, zapewniając, że nie popiera postulatów ruchu LGBT, jednocześnie nie kwapi się do wprowadzenia ustawy, która zniosłaby realizację takich postulatów. Polityk sugerował również, że partia rądząca nie chroni Polski przed... UE.

"To PiS wciągnęło nas do UE. (...) To dzięki podpisowi śp. Lecha Kaczyńskiego utraciliśmy niepodległość i prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim"-mówił. Z kolei szef Ruchu Narodowego, Robert Winnicki przekonywał, że Polska to najbardziej dotknięty imigracją spośród krajów europejskich.

"W ubiegłym roku wjechało do Polski 600 tys. migrantów, więcej niż do Niemiec. (...) Zatrzymamy zalew imigrantów z Ukrainy i z Azji. Mamy odwagę to wszystko powiedzieć, bo służymy Polsce, a nie żadnej obcej stolicy, bo nie jesteśmy z układu okrągłostołowego"-twierdził. Marek Jakubiak poruszył kwestię relacji polsko-niemieckich. W kontekście zbrodni III Rzeszy podczas II wojny światowej, polityk określił Niemców jako "barbarzyńców", którzy "mówią nam dziś, jak być demokratycznymi i uczą etyki". Dodał, że za straty wojenne Niemcy nie zapłaciły Polsce dwóch bilionów złotych odszkodowania.

Grzegorz Braun wypowiedział się na temat wartości, którymi kieruje się Konfederacja: wiara, rodzina i własność.

"Nie będą zboczeńcy wychowywać naszych dzieci. Nie będą Niemcy i Żydzi uczyć nas historii. Czołem wielkiej Polsce katolickiej"-mówił kontrowersyjny reżyser. Poseł Piotr Liroy-Marzec odniósł się do częstych pytań o to, czy jest eurosceptykiem. Odpowiedział, że na pewno nie i określiłby się raczej mianem "uniosceptyka".

"Polska będzie wielka w wielkiej Europie. (...) Patrzę na Unię Europejską, która obiecała nam pewne rzeczy, a dzisiaj się z nich nie wywiązuje. Jednocześnie, gdy staramy się zwrócić uwagę UE, że nie na to się umawialiśmy, stosuje wobec nas groźby. Nie chcę przyszłości w takiej UE, która traktuje nas z buta"-stwierdził polityk.

Pozdrowienia i życzenia powodzenia w wyborach dla uczestników kongresu skierowali m.in. publicyści: Sławomir Michalkiewicz i Rafał Ziemkiewicz, jak równieżprezes fundacji im. Brata Alberta ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski i syn pisarza Leopolda Tyrmada, publicysta i ekonomista Matthew Tyrmand. Ciepłe słowa pod adresem Konfederacji skierował również... założyciel francuskiego Frontu Narodowego Jean-Marie Le Pen.

