Korwin-Mikke zaprasza PSL do Konfederacji

"My mamy program prawicowy, możemy rozmawiać z PSL-em i będziemy namawiali PSL do przejścia na pozycję prawicową"-powiedział Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z portalem światrolnika.info.

W wywiadzie dla portalu polityk zastanawiał się nad dalszą drogą jednego z ugrupowań opozycyjnych wobec rządu PiS. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza żałuje dziś decyzji o dołączeniu do Koalicji Europejskiej. Jeden z liderów Konfederacji, jako "jedyny prawdziwy prawicowiec", postanowił wyciągnąć rękę do ludowców.

"PSL musi się zdecydować, co chce robić. Czy chce iść na prawo, i wtedy jego miejsce jest w Konfederacji; czy chce iść w centrum. Tam nie ma dla nich miejsca, nie ma miejsca między PiS i PO. My mamy program prawicowy, możemy rozmawiać z PSL-em i będziemy namawiali PSL do przejścia na pozycję prawicową"- powiedział rozmówca portalu swiatrolnika.info.