Korwin-Mikke zachęca do przejęcia władzy... siłą. ,,Wojsko powinno zrobić porządek w Polsce''

Tytus 28.5.19 12:14

Hipokryci i zszokowani idioci uczcie się polityki, albo chociaż politologii. Co robią ostatnio służby na całym świecie - kolorowe rewolucje i prowokacje. Co zrobili na Ukrainie? Co próbowali zrobić w Turcji? Co robią w Wenezueli? Do czego namawiał Kramek? Do czego nawiązuje hasło totalnej opozycji "ulica i zagranica"? Jak zmieniono prezydenta Kaczyńskiego na Komorowskiego? Jak wymieniono rząd w Polsce gdy u władzy była ekipa Tuska? Jak odwołano rząd w Austrii? Przewrót wojskowy, czy zamach stanu w wyniku akcji służb to jeden ze sposobów zdobycia władzy, a władza jest od tego by tak rządzić by społeczeństwo nie miało na to ochoty, a zagranica bała się tego zrobić. Nie ma co podniecać sie słowami tego starego prowokatora.