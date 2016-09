Korwin-Mikke szaleje, wyzywa Jarosława Kaczyńskiego!

reklama

Korwin-Mikke uważa, że Lech Kaczyński zdradził Polskę podpisując Traktat Lizboński, który zmienił zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Lider partii KORWiN twierdzi, że tym sposobem Polska przestała być suwerennym krajem.



– Jarosław Kaczyński zachwalał Traktat Lizboński, PiS głosowało za przeróbką Wspólnoty Europejskiej na Unię, PiS głosowało za Anschlußem do UE, śp.Lech Kaczyński zdecydował o tym swoim podpisem, potem Wczc. Jarosław Kaczyński domagał się (trzykrotnie!) utworzenia silnej armii europejskiej i „silnej Europy opartej o właściwe wartości” – czyli socjalne. No, to p. Jan-Klaudiusz Juncker to właśnie w Bratysławie zapowiedział. Lech Kaczyński już spotkała zasłużona kara, ale trzeba rozliczyć Jarosława i Jego zdradziecki gang!



Korwin-Mikke pod naciskiem zmienił wypowiedź o „zasłużonej karze” i napisał:



Lech Kaczyński już za to [psuję tekst wbrew sobie…] kary na Ziemi uniknie – ale trzeba rozliczyć Jarosława i Jego zdradziecki gang!



Jak widać V kolumna szaleje coraz bardziej...



20.09.2016, 8:00