Korwin-Mikke: Państwo Izrael nie ma nic wspólnego z Holokaustem

- Państwo Izrael nie ma nic wspólnego z Holokaustem. Mordowani Żydzi byli polskimi obywatelami i nie mieli nic wspólnego z Izraelem. Państwo Izrael nie ma prawa na ten temat się wypowiadać - powiedział w Polsat News Janusz Korwin-Mikke, odnosząc się do amerykańskiej ustawy 447, dotyczącej zwrotu mienia żydowskiego.

"Powtarzam - ustawa JUST (447) nie nakłada na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń. Jest to jednorazowy raport dla Kongresu USA, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji" - zapewniła w poniedziałek na Twitterze Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher

Według niego "żaden rząd państwa nie może sobie pozwolić, żeby rząd innego państwa monitorował, to czy on wypełnia zobowiązania międzynarodowe". Zdaniem polityka Konfederacji, na podobne zachowanie innego państwa "może sobie pozwolić jedynie kolonia lub państwo, które przegrało wojnę".

Korwin - Mikke uważa również, że Polska jest dla Ameryki kolonią, skoro monitorują to, co my robimy.