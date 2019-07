Korwin-Mikke: Ostrzegałem od 30 lat. Kaczyński jest genialnym taktykiem

Marcin 3.7.19 11:41

Korwin, jak byś umiał tak kłamać i lawirować jak Jaro zbaw Nas... to byś był u szczytu władzy

Lecz Ty, zawsze mówiacy to co myslisz, i nie owijajacy goowna w jedwabie, zawsze bedziesz na rubieżach władzy, wzgardzony wyśmiany... bo bycie sobą, nie jest w cenie

Chołota lubi kłamców i oszustów, lubi być okłamywana, nawet wtedy gdy statek tonie, a orkiestra gra ostaniego walca, szczególnie wtedy

Nikt nie lubi być okłamywany, ale podświadomie zawsze się łapiemy na tym że może wszyscy umieraja, ale nam uda się oszukać śmierc, i bedziemy jedynymi, którzy jej uciekną w niesmiertelność... tak to działa tez w polityce, łapać się nadziei, chocby to było wbrew logice.... słabośc charakteru naszego gatunku

Korwin, rób swoje :)