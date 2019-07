Korwin-Mikke: Niech zbierają truskawki zamiast 500 plus

Olej 2.7.19 11:59

Takiś mądrala !



Szkoda, że dotychczas nikt ci nie zajrzał w papiery i nie policzył bilansu dochodów oficjalnie zarobionych ze stanem majątkowym i jego wartością. I wtedy zobaczylibyśmy jakiś jest mądry cwaniaku. Wszystko co nie ujęte w dokumentacji podatkowej a masz nie wiadomo skąd do konfiskaty. Żebyś miał fabrykę, firmę można by uznać, żeś jest człowiek wymiernego sukcesu, żeś zarobił własną energią i pracą. Jak dotychczas chlasz z publicznej kasy forsę ile wlezie, g......o z twoich politycznych ,,wysiłków'' jest dla społeczeństwa. Jak wielu innych p........dzi stołków obrosłeś w miliony, utrzymując swój dwór i dworaków z państwowego dojenia kasy.

Czym ty się różnisz od komuchów ? Gadaniem ? Tak samo doisz jak i oni, od 30 lat !