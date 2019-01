Korwin-Mikke: Adamowicza zaszczuli byli przyjaciele

Na początku lider partii Wolność poinformował, że żałoby po Adamowiczu obchodzić nie zamierza- a "przynajmniej nie: żałoby ogłoszonej przez łajdaków z POPiS i PSLD: Przecież On był przeciwko nim wszystkich - i za to Go kochali gdańszczanie"- napisał Korwin-Mikke.