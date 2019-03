Korwin: Broniarz powinien SIEDZIEĆ!!! Zlikwidować publiczne szkolnictwo!!!

Kontrowersyjny prezes partii Wolność, Janusz Korwin-Mikke jest przeciwny podwyżkom pensji nauczycieli. Mało tego, polityk w ogóle zlikwidowałby szkolnictwo państwowe.

Korwin-Mikke ostro ocenił również szefa ZNP, Sławomira Broniarza, który organizuje strajk nauczycieli. Choć sam Broniarz jest postacią co najmniej kontrowersyjną (nie pracował w zawodzie od połowy lat 90., co przyznał w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM), to czy rzeczywiście rozwiązanie proponowane przez lidera Wolności byłoby demokratyczne?

"Jeżeli Sławomir Broniarz chce organizować strajk i działa na szkodę ludzi, to powinien za to siedzieć. W każdym normalnym kraju taki człowiek byłby już za kratkami"-stwierdził gość Polskiego Radia.

W rozmowie z Adrianem Klarenbachem Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że podwyżki dla nauczycieli nie zwiększą poziomu nauczania.

"W szkołach prywatnych jakoś nikt nie strajkuje. Gdyby nie było szkolnictwa państwowego, to każdy rodzic by zaoszczędzał środki, które z podatków idą na oświatę i byłby w stanie raz na miesiąc czekiem płacić szkole"-stwierdził były europoseł.

"Nie musielibyśmy wtedy pokrywać kosztów pracy ministerstw, kuratoriów i wizytatorów, a o programie nauczania decydowaliby rodzice. Szkoła, która uczyłaby czegoś wbrew opiekunom po prostu by zbankrutowała"-Powiedział lider Wolności. Janusz Korwin-Mikke ocenił również, że nie powinien istnieć przymus uczęszczania do szkoły do 18. roku życia.

"Jak się posyła do szkoły dzieci, które nie chcą się uczyć, to nauczenie ich czegokolwiek jest niemożliwe. Poziom placówki zawsze spada do pułapu najgorszego ucznia"-stwierdził polityk. W dalszej części rozmowy Janusz Korwin-Mikke wygłosił obowiązkową antyunijną tyradę.

"Unia musi być zniszczona. Ku mojemu zdumieniu w czerwcu ubiegłego roku Jean-Claude Juncker powiedział dokładnie to samo. Szef Komisji Europejskiej mówił, że Europa umiera, dzieci się nie rodzą, a gospodarka jest w stagnacji. Sprawdzają się moje słowa"-stwierdził.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl