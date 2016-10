KORWIN bez subwencji? PKW odrzuciła sprawozdanie

reklama

Po zbadaniu sprawozdania partii KORWiN w sprawie źródeł pozyskania środków finansowych w 2015 r., Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie przedłożonych dokumentów, opinii i raportu biegłego rewidenta oraz udzielonych przez Partię wyjaśnień i uzupełnień stwierdziła m.in., że:

- partia KORWIN nie miała wyłączności na logo i handel gadżetami partyjnymi był prowadzony przez osoby trzecie. Tak samo rzecz się ma z napojem energetycznym KORWIN;

- strona www.partiakorwin.pl nie jest własnością partii i dlatego nie miała ona wpływu na zamieszczane tam treści (w tym reklamy gadżetów partyjnych w sklepie internetowym).



KORWIN może złożyć skargę na odrzucenie sprawozdania do Sądu Najwyższego. Jeżeli Sąd oddali ich skargę, KORWIN straci subwencję na okres 3 lat.



USTAWA o partiach politycznych:

Art. 38d. W przypadku odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania lub – w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania – w przypadku oddalenia skargi przez Sąd Najwyższy partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji w następnych 3 latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania. Termin ten liczy się od początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło odrzucenie sprawozdania, a w razie złożenia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania termin ten liczy się od początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło oddalenie skargi przez Sąd Najwyższy.

21.10.2016, 10:03