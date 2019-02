Korupcja w KGHM. CBA zatrzymało 4 osoby

Cztery osoby podejrzane o korupcję przy dostawach urządzeń do KGHM Polska Miedź zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zatrzymani to dwaj pracownicy KGHM oraz dwaj przedsiębiorcy.

Śledztwo dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych w latach 2012-16 przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zatrzymani to dwaj przedsiębiorcy z Dolnego Śląska i dwóch pracowników z Grupy Kapitałowej KGHM pełniących funkcje kierownicze. Zarzuca się im przyjmowanie od przedsiębiorców korzyści majątkowych w zamian za preferowanie ich spółek przy udzielaniu zamówień na dostawę urządzeń do kopalń. Łapówki miały wynosić od kilku do 65 tys. zł przy wartości zamówień od 30 tys. zł do 1,5 mln zł.