Kornel Morawiecki: Syn poprosił mnie o błogosławieństwo

,,To wspaniałe, wielkie wyzwanie dla mojego syna Mateusza Morawieckiego i dalszy ciąg dobrej zmiany; jego osoba i działania będą bardziej jednoczyły Polaków i Europejczyków'' - powiedział dziś Kornel Morawiecki, ojciec przyszłego premiera, a zarazem legendarny opozycjonista i szef ,,Solidarności Walczącej''.



Obecnie Kornel Morawiecki przewodniczy klubowi parlamentarnemu Wolni i Sprawiedliwi nieformalnie współpracującemu z rządem Prawa i Sprawiedliwości.



,,Partia rządząca doszła do wniosku, że potrzebna jest jeszcze dobra zmiana i to jest dalszy ciąg tej dobrej zmiany. Uważam, że to jest dobra, właściwa zmiana, wierzę, że będzie lepsza Polska przez to. Myślę, że jak będzie zmiana premiera Mateusza Morawieckiego na kolejnego premiera, to też będzie dobra zmiana'' - powiedział Morawiecki.



Polityk zaznaczył, że Beata Szydło była bardzo dobrym premierem, ale ma nadzieję, że jego syn okaże się jeszcze lepsze. Mateusz ,,prosił mnie o błogosławieństwo na ten swój nowy czas, trudny czas, ważny czas dla Polski i dla niego'' - powiedział Kornel Morawiecki.

mod/pap, fronda,pl