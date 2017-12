Kornel Morawiecki: Mój syn jest nadzieją dla Polski

Morawiecki: Kaczyński mógłby być premierem, ale syn jest młodszy, ma większe rozeznanie w gospodarce i poparcie ogólnospołeczne w sensie takim, że nie dzieli Polaków.

- Myślę, że jak Jarosław Kaczyński dojdzie do wniosku, że Mateusz Morawiecki jest złym premierem to go wymieni. Ja sobie zdaję z tego sprawę – mówi w rozmowie z Łukaszem Mężykiem Kornel Morawiecki.

- Dochodziły do mnie głosy na temat pani premier, że było za mało samodzielności i decyzyjności. Lojalność, to co innego niż decyzyjność.

- Gdy minister Rostowski ustępował ze stanowiska pan premier Donald Tusk zaproponował Mateuszowi, żeby to on objął stanowisko ministra finansów. Była wtedy ogromna kontrowersja rodzinna, polityczna, towarzyska, może nawet bankowa czy ma przyjąć te nominację. Czuliśmy już wtedy wielkie nieprawidłowości w PO, ale część z jego uczciwych kolegów mówiło mu, żeby brał to stanowisko. Dobrze, że wtedy tego nie zrobił, bo teraz jest szansą dla PiS-u, dla Polski.

Mężyk, WP: Kaczyński powiedział o nowym premierze, że nie było tak zdolnej osoby w polityce po ’89 r.

Morawiecki: W polityce nie brakuje zdolnych Polaków, myślę że pan premier Tusk też był zdolnym Politykiem.

