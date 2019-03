Kornel Morawiecki ma pomysł na podwyżki dla nauczycieli

Fakt, że 500 plus i "trzynaste" emerytury przysługują również tym Polakom, którym finansowo powodzi się bardzo dobrze, budzi pewne kontrowersje. Niektórzy uważają, że bogaci nie powinni otrzymywać tych świadczeń. Wydaje się, że wśród takich osób jest również ojciec premiera, Marszałek Senior, Kornel Morawiecki.

"Solidaryzuję się z nauczycielami. Popieram podwyżki, może dobrze byłoby dać 700 zł, żeby budżet to udźwignął"-wskazał Morawiecki. Założyciel Solidarności Walczącej ocenił, że edukacja jest bardzo ważna, dlatego też nauczyciele powinni być odpowiednio wynagradzani. Skąd jednak wziąć pieniądze? Ojciec premiera podzielił się z "Super Expressem" swoim autorskim pomysłem.

"Jestem za tym, aby np. ci seniorzy, którzy mają 3 – 4 tys. zł emerytury nie brali 1100 zł trzynastki. I podobnie myślę w kwestii 500 plus. Bo jeśli dochód na głowę w rodzinie jest na poziomie ok. 4 tys zł, to uważam, że w takich przypadkach 500 zł być nie powinno"-powiedział Marszałek Senior.