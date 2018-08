Kornel Morawiecki do Premiera: Zaproś Putina do Polski!

"Dobrze by się stało dla Polski, dla naszych interesów, aby nasze władze, pan premier, zaprosili do naszego kraju Władimira Putina" – mówi marszałek senior Kornel Morawiecki namawiając premiera do podjęcia decyzji o organizacji spotkania.

"To jest konieczne. To jest nasz polski, ale i europejski interes. Powinniśmy dążyć do wielkiej Europy z Rosją" - przekonuje Morawiecki w rozmowie z SE.

Marszałek senior jest przekonany, że Polska jako sąsiad Rosji powinna w szczególności zabiegać o dobre relacje z Putinem, a obecna sytuacja musi zostać zmieniona chociażby po to, aby podwyższyć naszą rangę.

"Dlaczego prezydent USA, czy kanclerz Niemiec mają relacje bezpośrednie z Putinem, a prezydent Polski, polski premier, unikają tych relacji z Putinem lub nie próbują ich nawiązać?! Nie widzę ze strony polskich władz żadnego gestu. To mnie bardzo niepokoi" - mówi marszałek.

I dodaje - "Nie możemy mówić, że Rosja nam grozi. Ja takiej groźby nie widzę ze strony Rosji".

mor/se.pl/Fronda.pl