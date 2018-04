Korea Północna wstrzymuje próby rakietowe i jądrowe. Trump: Wielki postęp!

Poinformowała o tym oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Decyzję podjął w piątek Komitet Centralny Partii Pracy Korei. Jak tłumaczył Kim Dzong Un, cała partia i naród muszą teraz skoncentrować się na nowej strategii: "rozwoju socjalistycznej gospodarki".

Dyktator miał uzasadnić swoją decyzję tym, że rozwój wojskowego programu atomowego zakończył się powodzeniem, dlatego też nie ma już potrzeby prowadzenia kolejnych testów.

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump skomentował ten fakt na Twitterze. W ocenie amerykańskiego przywódcy, jest to wielki postęp oraz "bardzo dobra wiadomość dla świata i samej Korei Północnej".

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 kwietnia 2018