Korea Północna straszy próbą rakietową

Fot. (stephan) via Flickr, CC BY-SA 2.0

Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakiety balistycznej. Informację o tym przekazała południowokoreańska agencja Yonhap. Start rakiety z bazy Banghyon odbył się w sobotę wieczorem, według czasu polskiego. Rakieta została wystrzelona w kierunku Morza Japońskiego.

Według wojskowych źródeł, na które powołuje się agencja była to prawdopodobnie rakieta średniego zasięgu Musadan. Jest to unowocześniona wersja radzieckiego pocisku balistycznego SS-N-6. Posiada zasięg do 4 tysięcy kilometrów. Znajduje się na wyposażeniu armii północnokoreańskiej i irańskiej.

To pierwsza tego rodzaju rakietowa próba od chwili objęcia przez Donalda Trumpa stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych.

dam/IAR

12.02.2017, 9:00