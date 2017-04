Korea Północna się postawi? Deklaruje gotowość do ataku na amerykański lotniskowiec!

reklama

Po tym jak amerykański lotniskowiec atomowy USS Carl Vinson zbliżył się do wybrzeży północnokoreańskich, tamtejsze władze zadeklarowały gotowość do ataku.

Jak pisze dziennik „Rodong Sinmun”, organ koreańskiej Partii Pracy, „Nasze rewolucyjne siły są w gotowości bojowej do zatopienia amerykańskiego lotniskowca atomowego jednym uderzeniem”.

Jak relacjonuje Polsat News, komentarz w sprawie gotowości do ataku na USS Carl Vinson znalazł się na trzeciej stronie koreańskiej gazety, po obszernej relacji na tematr pobytu Kim Dzong Una na fermie trzody chlewnej. Nie wiadomo obecnie, gdzie znajduje się lotniskowcowi grupa uderzeniowa z USS Carl Vinson.



We wtorek Korea Północna obchodzić będzie 85. Rocznicę utworzenia sił zbrojnych w tym kraju, co może stać się okazją do testów rakietowych, być może też nuklearnych.

