Kopcińska: Kary dla pedofilów będą znacznie wyższe! My nie mówimy, my czynimy

Cogito ergo sum 14.5.19 10:35

Pięknie, jedną ręką się buduje a drugą burzy. A co zrobimy z seksualizacją dzieci w Warszawie? W jednym z Biur do spraw oświaty kierownikiem jest homoseksualista. Politycy opozycji udają, że wytyczne WHO nie istnieją a rzecznik praw obywatelskich zapowiedział, że zwróci się do WHO o aktualizację ich wytycznych. Te obecne są zbyt szokujące dla Polaków. Warszawiacy sami oddali swoje dzieci pod opiekę Rabieja i Trzaskowskiego