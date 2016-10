Kopacz w podejrzany sposób o Tusku

reklama

Na antenie Polsat News 2 Ewa Kopacz odpowiadała ostatnio całkiem ciekawie

Red. Lubecka: Mówiono że była Pani za bardzo zapatrzona, wręcz, nie wiem, zakochana…

Ewa Kopacz: Wie Pani, ludzie mają to do siebie, że mówią, spekulują, a prawda zazwyczaj leży zupełnie gdzie indziej.

Red. Lubecka: Ale wie Pani, że były pogłoski… Nawet, że mieliście romans! Takie rzeczy mówili w kuluarach.

Ewa Kopacz: Jeżeli to są tylko pogłoski i plotki, to niech one funkcjonują. Wyznaję pewne zasady w życiu i nie odstąpię, nawet jeśli nie będę w polityce.

Red. Lubecka: Ale to jest jakiś wzorzec dla Pani. Przywództwa.

Ewa Kopacz: Wielu zazdrości Tuskowi jego instynktu politycznego, sposobu nawiązywania kontaktu z ludźmi, kokietowania niekiedy otoczenia, ale i wiedzy, doświadczenia politycznego i takiej determinacji

Polsatnews/fronda/TZW

2.10.2016, 20:45