Kopacz jak trener Jarząbek? 'Tusk jako polski patriota wróci po skończeniu misji w UE'

"Myślę, że tak czy inaczej Donald Tusk jako polski patriota wróci po skończeniu swojej misji w UE. (…) To będzie człowiek, który mając w sobie tyle zacięcia do pracy na rzecz swojej ojczyzny, pewnie widząc to co się w tej chwili dzieje, włączy się z szerokim ruchem obywatelskim po to, aby odsunąć PiS od władzy, ale też niezależnie od tego wrócić nas na ścieżkę normalności, czego wszyscy Polacy pewnie oczekują"