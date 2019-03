Konwencja Platformy. PiS, PiS, PiS, PiS, PiS, PiS, PiS...

Moni 23.3.19 13:25

Widoczne jest, że na forum katolickiej Frondy, ale pewnie i na innych podobnych, nieustannie dyżuruje on-line spora grupa ludzi, dla których nienawiść i wulgarność wobec katolików to jedyne prawdziwe życiowe wyznaczniki. Kim są? Zapewne to ci, którzy równie chętnie, gdzie i kiedy tylko się da, z patologicznym wrzaskiem krzyczą o konieczności tolerancji. Ale tylko tolerancji dla samych siebie. Każda inna tolerancja, wobec kogoś innego, jest dla nich nie do zniesienia. Taka tolerancja to dla nich atak wprost na ordynarny kodeks zasad, którymi się kierują. Stąd ten piekielny wrzask i językowy rynsztok.



Ale to mniejszość, tak populacyjna jak biologiczna. Również w sensie historycznym. Upadek sowieckiego systemu ich wartości, dla normalnych ludzi – braku wartości, był i jest dla nich nadal wstrząsem. Ich dziadziusiowie i tatusiowie przez lata wpajali im, że stają się elitą totalitarnej komuny, są jej przyszłością. Przez dziesięciolecia zwalczali więc, również biologicznie, resztki polskich elit intelektualnych, usiłując je zastąpić ledwie ogładzonym prostactwem, przyśpieszoną edukacją i pseudo-intelektualizmem. To ich niedawni przodkowie z podobną wściekłością zwalczali Kościół, wiernych i kapłanów nie cofając się przed zbrodnią.



Wydawało się krótko, że komuna upadła i homo-sovieticus odejdzie do lamusa historii. Nic takiego się nie stało, homo-sovieticus przeobraził się bardzo łatwo w zażartego obrońcę UE, z radością homo-sovieticus z Polski przyłączył się do antychrześcijańskiego lewactwa zachodniej Europy. Ba, ze zdziwieniem stwierdził, że ono w swoim europejskim raju krzyczy to samo co on i jego przodkowie krzyczeli wobec myśli o wolnej i demokratycznej Polsce, wobec Kościoła i wierzących w Polsce lat PRL.



Trudno więc dziś się dziwić, że rozwrzeszczana lewacka tłuszcza genetycznie nie znosi myśli o humanistycznej roli chrześcijaństwa w trwającej dwa tysiące lat historii cywilizacji europejskiej. Ten motłoch kwestionuje od dekad nawet fakty historyczne, to wbrew rozumowi, lecz lewacki motłoch w Polsce żyje zakonserwowany latami sowieckiego totalitaryzmu. Nie ma w tym żadnej przenikliwej myśli i idei społecznej, humanistycznej. Idą wybory do PE, wiele się po nich w Europie zmieni. Dlatego teraz, lewacka ciemnota usiłuje zakrzyczeć, gdzie się da i kiedy się da, scenariusz tego co wydaje się nieuniknione: zmian w Europie. I dlatego wulgarnie pokrzykuje również na Frondzie. Zróbmy tak, by po dwóch najbliższych wyborach ledwie popiskiwała w swojej szczurzej norze. Tam jest jedyne miejsce dla zacofanej, lewackiej, postsowieckiej tłuszczy.