Konwencja PiS w Lublinie. TRANSMISJA

Cogito ergo sum 13.4.19 12:14

Budowanie wspólnoty narodowej to pozytywny program na jaki nie stać PO. Właściwie te resztki pozytywnego programu Platformy to kopiowanie pisowskiego programu. Na całe szczęście bo jak w Warszawie zaczęli robić co im w duszy a raczej w fujarkach gra, to doszłoby do tragedii sodomizacji Polski.

Natomiast PiS pragnie budować wspólnotę ale solidnych podstawach opartych o wartości a nie tylko na wzajemnych interesach bo taką wspólnotę interesów to można budować także przy organizacji Amber Gold.

Trzymaj się Prezesie. Masz klasę