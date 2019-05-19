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Konwencja PiS w Krakowie [NA ŻYWO] 19.05.2019, 11:34
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Konwencja PiS w Krakowie [NA ŻYWO]

2Dodaj komentarz

  • man woman albo gender 19.5.19 11:42

    Słucham posła Kaczyńskiego. Tym razem ani słowa o "ataku na Kościół" ?

  • Poliamorysta 19.5.19 11:45

    ciekawe jaką nową umiejętnością prezesina się dziś pochwali? po wychowywaniu dzieci, praniu i właściwościach proszków czy znaniu polskich dróg lepiej niż kierowcy tirów... w ostatni weekend kampanii wyborczej liczę na coś spektakularnego!

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