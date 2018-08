Konwencja PiS już w niedzielę. Powrót Kaczyńskiego

Już najbliższą niedzielę Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje specjalną, programową konwencję. Jej najważniejszym elementem ma być przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

Zdaniem ekspertów niedzielne spotkanie ma przede wszystkim podkreślić niekwestionowane przywództwo Jarosława Kaczyńskiego w PiSie.

"Wiem, że będzie najważniejszym wydarzeniem podczas niedzielnego spotkania. Jednak treść przemówienia poznamy dopiero w dniu konwencji. Wiem natomiast, że prezes ma nad nim pracować do późnego wieczora w sobotę" - mówi w DoRzeczy anonimowy polityk z otoczenia Kaczyńskiego.

Owe przemówienie ma być najważniejszym elementem w programie konwencji chociażby ze względu na fakt, iż od kilku tygodni media głośno mówiły o wycofywaniu się Kaczyńskiego z polityki.pl

"Od kilku miesięcy w mediach miał miejsce gorszący spektakl. A to mówiono, że prezes ma przez chorobę się wycofać z polityki, a to, że nie kontroluje już partii, a to szukano już jego następcy. Konwencja pokaże, kto jest faktycznym przywódcą" - podkreśla poseł.

mor/dorzeczy.pl/fronda.pl